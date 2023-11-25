Спецборт МЧС РФ доставил 15 тонн помощи для населения Газы
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа
"Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Эль-Ариш. На его борту гуманитарный груз общей массой 15 тонн, в составе которого продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки", - сообщил в субботу телеграм-канал ведомства.
Отмечается, что сбор помощи инициирован правительством Татарстана.
Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.