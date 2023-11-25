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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

За первый день перемирия в Газу въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В течение первого дня перемирия между Израилем и ХАМАС в сектор Газа въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильской стороны.

"Грузовики доставили продовольствие, воду, оборудование и медпрепараты", - сообщили в службе координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

Ранее Израиль обещал в рамках договоренности о четырехдневном перемирии пропускать в сутки в сектор Газа по 200 грузовиков с помощью.

В свою очередь в ООН ранее сообщили, что в Газу в пятницу также доставили топливо.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу утром и продлится четыре дня. При определенном стечении обстоятельств его могут продлить.

Хроника 07 октября – 25 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС сектор Газа Израиль
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