За первый день перемирия в Газу въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В течение первого дня перемирия между Израилем и ХАМАС в сектор Газа въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильской стороны.

"Грузовики доставили продовольствие, воду, оборудование и медпрепараты", - сообщили в службе координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

Ранее Израиль обещал в рамках договоренности о четырехдневном перемирии пропускать в сутки в сектор Газа по 200 грузовиков с помощью.

В свою очередь в ООН ранее сообщили, что в Газу в пятницу также доставили топливо.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу утром и продлится четыре дня. При определенном стечении обстоятельств его могут продлить.