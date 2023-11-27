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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Более 500 животных погибли в подтопленном аквариуме Севастополя

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Более 500 морских животных Севастопольского морского Аквариума-музея погибли при затоплении одного из залов во время шторма, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал - погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, по словам губернатора, в Институте биологии южных морей им. Ковалевского РАН пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб.

По последним данным властей, в Севастополе зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Из подтопленных домов эвакуированы 35 человек. Без электроэнергии остаются 25 многоквартирных жилых домов и 329 частных, по нескольким адресам на шести улицах нет газа.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В Крыму один человек пропал, семеро - пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.

Михаил Развожаев Севастополь Крым
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