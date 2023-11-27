В ряде районов Кубани меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Почти месячная норма осадков выпала за сутки в ряде районов Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в понедельник.

"На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", - написал Кондратьев.

Он отметил, что экстренные службы края продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия непогоды.

"Стоит задача до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты", - добавил губернатор.

Также в течение трех суток комиссии в муниципалитетах должны оценить ущерб, чтобы как можно скорее началась выплата компенсаций, уточнил глава региона.