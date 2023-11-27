Пик шторма в Крыму прошел

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сход воды, скопившейся в результате шторма в ряде регионов Крыма, должен начаться к вечеру понедельника, сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

"Надеемся, к концу дня начнется процесс схода воды, но несколько дней, вероятно, это займет (...) Надеемся, пик прошел. Во всяком случае прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть немножко полегче. Еще ветер есть, но уже не той силы", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, на данный момент около 400 тыс. жителей полуострова остаются без света, начата оценка ущерба.

"Пережили мы конкретный армагеддон - такой силы ветра и силы волны припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но, чтобы разносило вдребезги, бордюры летали, как обычные камешки (...) Разрушения приличные", - отметил Константинов.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.