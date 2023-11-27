Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Крыма ввели режим ЧС в ряде муниципалитетов из-за шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации вводится в ряде муниципалитетов Крыма, пострадавших в результате шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен проект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования

В Думу внесен проект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования

Пик шторма в Крыму прошел

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя

Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя

Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате шторма

Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате шторма

Шторм на Черноморском побережье. Главное к этому часу.

Шторм на Черноморском побережье. Главное к этому часу.

КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале из-за плохих метеоусловий

Один человек пропал и несколько пострадали во время шторма в Крыму

Один человек пропал и несколько пострадали во время шторма в Крыму

Шторм выбросил на мель рядом с Анапой сухогруз под флагом Белиза

Число ожидающих выезда из России в Грузию грузовиков достигло 2,1 тыс.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });