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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате шторма

Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате шторма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, один человек погиб в районе Судака при шторме в воскресенье вечером, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Есть погибший, предварительно. Это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в Крыму один человек пропал, семеро - пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.

Крым Олег Крючков Судак
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