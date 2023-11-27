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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Росалкогольтабакконтроле увеличили число замов руководителя и управлений

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство разрешило Росалкогольтабакконтролю иметь 5 заместителей руководителя и 10 управлений в центральном аппарате. Об этом говорится в постановлении от 21 ноября.

В настоящее время у руководителя службы 4 заместителя, в центральном аппарате 9 управлений.

В августе 2023 года президент Владимир Путин своим указом возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Росалкогольрегулирование было переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Под новым наименованием служба работает с 1 сентября.

Росалкогольрегулирование Росалкогольтабакконтроль
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