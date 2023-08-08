Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за рынком табака

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) получает дополнительные функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Документ, подписанный 8 августа 2023 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Расширение полномочий предусмотрено принятым 13 июня текущего года законом "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Президент поручил правительству в шестимесячный срок решить организационные, финансовые, материально-технические и другие вопросы, связанные с реализацией указа.

Указ, как и "табачный закон", вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщалось ранее, название федеральной службы в сокращенном варианте может быть Росалкогольтабакконтроль.