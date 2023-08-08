Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за рынком табака

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) получает дополнительные функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Документ, подписанный 8 августа 2023 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Расширение полномочий предусмотрено принятым 13 июня текущего года законом "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Президент поручил правительству в шестимесячный срок решить организационные, финансовые, материально-технические и другие вопросы, связанные с реализацией указа.

Указ, как и "табачный закон", вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщалось ранее, название федеральной службы в сокращенном варианте может быть Росалкогольтабакконтроль.

Владимир Путин Росалкогольрегулирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Деревянные девятиэтажки в России начнут строить после проведения пожарных испытаний

РФ приостановит отдельные статьи налоговых соглашений с недружественными странами

РФ приостановит отдельные статьи налоговых соглашений с недружественными странами

СКР возбудил против баптистского пастора Сипко дело о фейках про армию

СКР возбудил против баптистского пастора Сипко дело о фейках про армию

Ульяновский губернатор сообщил о задержании главы Димитровграда

Во Владимирской области тушат крупный пожар на производстве акриловых ванн

С февраля 2022 года в РФ предотвращено почти 200 террористических преступлений

С февраля 2022 года в РФ предотвращено почти 200 террористических преступлений
Военная операция на Украине

Глава Херсонской области заявил о пресечении попытки высадки ВСУ на левобережье Днепра

МВД предупредило о попытках телефонных мошенников склонить россиян к диверсиям

МВД предупредило о попытках телефонных мошенников склонить россиян к диверсиям

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

На Ямале введен режим ЧС из-за лесных пожаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });