Росалкогольрегулирование предложили превратить в Росалкогольтабакконтроль

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Планы передать Росалкогольрегулированию (РАР) контроль за рынком табака, которые обсуждаются много лет, приближаются к реализации. Минфин планирует внести в Думу соответствующий законопроект в конце февраля или начале марта.

"Предусматривается расширение функционала Росалкогольрегулирования, наделение его контрольным функционалом в сфере табачной и никотинсодержащей продукции", - заявил на круглом столе советник статс-секретаря - замминистра финансов Георгий Голованов.

"Наверное, служба будет называться Росалкогольтабакконтроль. Предусматривается также использование службой двух информационных систем. Если сейчас Росалкогольрегулирование работает с ЕГАИС, то в сфере табака его деятельность будет обеспечиваться информсистемой контроля за оборотом товаров (подлежащих обязательной маркировке - ИФ), - уточнил он. - Это хорошая возможность использовать две системы, "докручивать их, исходя из того, какие в них есть плюсы, оценить их преимущества".

Принявший участие в круглом столе и.о. директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский сообщил, что Росалкогольрегулирование уже в ближайшее время начнет процесс интеграции двух систем, поскольку с 1 апреля этого года начинается обязательная маркировка пива.

"К моменту, когда полномочия по табаку попадут к РАР, мне кажется, там уже будет все налажено", - сказал он.

На вопрос о сроках нововведений и передаче полномочий Росалкогольрегулированию Голованов ответил, что это произойдет после принятия законопроекта, предусматривающего ряд мер по совершенствованию контроля за рынком табака. Предполагается, что документ будет внесен в Госдуму в конце февраля - начале марта. Когда он будет принят, "на стадии внесения изменений в подзаконные нормативно-правовые акты как раз и будет происходить расширение функционала, потому что к этим нормативно-правовым актам будет относиться в том числе и положение о министерстве финансов и Росалкогольрегулировании", объяснил он.