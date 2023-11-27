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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Аксенов сообщил о раскрытии всех совершенных в Крыму терактов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Все террористические акты, совершенные в Крыму, раскрыты правоохранительными органами, их исполнители задержаны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Процесс (расследования преступлений - ИФ) будет продолжен", - написал Аксенов в телеграм-канале.

Он оценил работу ФСБ, МВД и Росгвардии в отношении террористов и диверсантов на территории Крыма как активную и эффективную.

"Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", - заключил Аксенов.

О последней попытке теракта на железной дороге в Крыму Аксенов сообщал 8 сентября.

Сергей Аксенов Крым
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