Аксенов сообщил о раскрытии всех совершенных в Крыму терактов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Все террористические акты, совершенные в Крыму, раскрыты правоохранительными органами, их исполнители задержаны, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Процесс (расследования преступлений - ИФ) будет продолжен", - написал Аксенов в телеграм-канале.

Он оценил работу ФСБ, МВД и Росгвардии в отношении террористов и диверсантов на территории Крыма как активную и эффективную.

"Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", - заключил Аксенов.

О последней попытке теракта на железной дороге в Крыму Аксенов сообщал 8 сентября.