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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Путин назвал терактом атаку на Крымский мост

Президент поручил ведомствам усилить меры безопасности на мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании назвал терактом взрыв на Крымском мосту.

"Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок: семья ехала в Крым из Белгородской области, - сказал он. - Я прошу и руководство региона (Белгородской области - ИФ), и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль".

Он напомнил, что это уже второй теракт на объекте, и сказал, что ждет от участников совещания предложений по повышению мер безопасности на мосту.

"Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены, - сказал он. - С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта".

Из-за произошедшего теракта, отметил президент, было повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах моста, в результате на время было прекращено автомобильное и железнодорожное движение.

Президент также поручил чиновникам оценить нанесенный мосту ущерб и оперативно начать ремонт.

Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, который возглавил правкомиссию по ликвидации последствий атаки на мост, Путин попросил "доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов".

"Нужно ли привлекать дополнительные силы и средства?" - спросил президент.

Хуснуллин ранее сказал, что опоры моста взрывом не повреждены.

"По мосту уже восстановлено железнодорожное движение. Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе", - сказал также Путин.

Два надводных беспилотника атаковали мост в ночь на 17 июля и повредили автодорожную его часть, заявил ранее НАК. Погибла семейная пара и пострадала их дочь. Движение автотранспорта по мосту прервалось.

Владимир Путин Крымский мост Крым Белгородская область Марат Хуснуллин
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