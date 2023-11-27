Путин поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить, какая помощь необходима регионам, пострадавшим от непогоды, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Кремле. Он с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму в Севастополе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Он уточнил, что по ситуации в Крыму Путин говорил с главой региона Сергеем Аксеновым, были и другие разговоры, с разными службами.

"По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - сообщил Песков.