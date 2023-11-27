Пять человек обратились к медикам после шторма в Севастополе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы во время шторма в Севастополе, в больнице остаются двое, сообщил губернатор Михаил Развожаев журналистам в понедельник.

"Ущерба серьезного для здоровья никто не получил. Двое человек сейчас находятся в первой городской больнице с незначительными травмами, ушибами. Остальные получили помощь и ушли. Всего пять человек обратились за медицинской помощью", - сказал Развожаев.

Со ссылкой на синоптиков губернатор отметил, что пик непогоды прошел ночью, сейчас сохраняются порывы ветра до 25 м/с, которые должны начать стихать к вечеру. Идет подсчет ущерба.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в Севастополе.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали. Около полумиллиона жителей полуострова остались без света.