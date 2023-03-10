Германский производитель автокомпонентов Schaeffler кратно снизил выручку в РФ в 2022 г.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские торговое и производственное предприятия германского производителя автокомпонентов Schaeffler в 2022 году резко снизили выручку, завод компании в Ульяновске закончил год с убытком.

Согласно опубликованной отчетности, ООО "Шэффлер Рус" (Ульяновск, производство автокомпонентов) в минувшем году получило выручку в объеме 704,7 млн рублей, снизив ее в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, чистый убыток составил 126,4 млн рублей против чистой прибыли в 76,2 млн рублей в 2021 году.

Выручка торгового подразделения компании - ООО "Шэффлер Руссланд" (Москва) сократилась в минувшем году в 5,2 раза, до 2 млрд рублей, а чистая прибыль – в 58 раз, до 3,5 млн рублей.

Ульяновский завод Schaeffler с 2014 года выпускает подшипники для автомобильного и железнодорожного транспорта, а также другие автокомпоненты. Инвестиции в организацию производства составили 2 млрд рублей.

В конце прошлого года правительство РФ разрешило совершение сделок с Schaefflergruppe и подконтрольными ей "Шэффлер Рус" и "Шэффлер Русланд". Соответствующее распоряжение от 31 декабря 2022 года было опубликовано в начале января. Ранее сделки с этими компаниями подпадали по действие президентского указа об ограничении и контроле сделок с участием нерезидентов из "недружественных" юрисдикций.

Schaeffler – один из крупнейших производителей подшипников в мире. Основной потребитель продукции Schaeffler – автомобилестроительная промышленность.