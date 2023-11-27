Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Иван Чебесков назначен замминистра финансов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назначен заместителем министра финансов.

Такое распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

В должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Международные финансовые отношения ранее курировал Тимур Максимов, в конце октября покинувший министерство. Также в его ведении были вопросы государственного долга. Теперь эти два направления разделены, следует из информации на сайте министерства: там сказано, что работу департамента государственного долга и государственных финансовых активов курирует другой замминистра, Владимир Колычев.

До повышения Чебескова блок финансовой политики целиком курировал Алексей Моисеев.

Чебесков родился в 1980 году. В 2003 году он окончил Техасский университет по специальности ядерная инженерия, в 2016 году - Чикагский университет (MBA). Работал в российском банке UBS, в "ВТБ Капитале" и ВТБ. В 2020 году занял должность главы департамента финполитики Минфина вместо Яны Пурескиной.

Иван Чебесков Минфин Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 ноября

Эксперимент по маркировке отдельных видов электроники пройдет с декабря до 28 февраля

Президент одобрил передачу российских активов Schaeffler местным инвесторам

В Мурманской области отметили спад желающих попасть в Финляндию иностранцев

Бывший топ-менеджер "Ростеха" Лалетина приговорена к восьми годам колонии

Банк России изучит ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи"

"Роснефти" разрешили самой определять перечень раскрываемой информации

"Роснефти" разрешили самой определять перечень раскрываемой информации

Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании бывших топ-менеджеров Сбера

Китайская Sinotruck Group отзывает в РФ почти 2,4 тыс. грузовиков

Россия потребовала от Израиля прекратить удары по аэропорту Дамаска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });