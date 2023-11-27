Иван Чебесков назначен замминистра финансов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назначен заместителем министра финансов.

Такое распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

В должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Международные финансовые отношения ранее курировал Тимур Максимов, в конце октября покинувший министерство. Также в его ведении были вопросы государственного долга. Теперь эти два направления разделены, следует из информации на сайте министерства: там сказано, что работу департамента государственного долга и государственных финансовых активов курирует другой замминистра, Владимир Колычев.

До повышения Чебескова блок финансовой политики целиком курировал Алексей Моисеев.

Чебесков родился в 1980 году. В 2003 году он окончил Техасский университет по специальности ядерная инженерия, в 2016 году - Чикагский университет (MBA). Работал в российском банке UBS, в "ВТБ Капитале" и ВТБ. В 2020 году занял должность главы департамента финполитики Минфина вместо Яны Пурескиной.