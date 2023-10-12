В Минфине предложили повременить с ужесточением условий работы на фондовом рынке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Регуляторам пока стоит воздержаться от введения новых ужесточающих мер на рынке ценных бумаг, необходимо создавать максимально комфортные условия для работы на нем, считает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он высказал это мнение, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

"С учетом всех ограничений, с учетом того, что происходит - ограничение инструментов, инфраструктурные риски - нам нужно стараться создавать максимально комфортные условия для работы профессиональных участников рынка, биржи и самих инвесторов на нашем рынке. Понятно, что идеальных условий невозможно достичь в текущих условиях, но максимально комфортных - наша ключевая задача. (...) Что нужно сделать для создания максимально комфортных условий, на мой взгляд. Конечно, мы должны держать себя в руках, мы - это регуляторы, Минфин, ЦБ и другие. Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но мне кажется, сейчас время, когда нужно себя сдержать и такие меры отложить до лучших времен. Какие-то точечные меры необходимо принимать, но в целом, мне кажется, наша позиция должна быть, и мы пытаемся это пропагандировать, чуть-чуть подождать с изменениями, которые связанны с ужесточениями условий работы на рынке ценных бумаг", - сказал Чебесков.

Такая же позиция у министерства и в обсуждении новых критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

"В этом плане мы придерживались бы такой парадигмы. Сейчас идет большая дискуссия по поводу квалификации инвесторов, мы стараемся придерживаться такого подхода в этой дискуссии", - отметил он.

По словам Чебескова, в текущих условиях приходится действовать по обстоятельствам. "Мы сейчас в таком полете, когда на приборы смотреть можно, но полностью доверять им нельзя, нужно действовать по обстановке и где-то даже экспериментировать, но в правильном направлении", - сказал он.

Глава департамента отметил, что с российского рынка ушли не только "западные деньги", но и деньги российских инвесторов отчасти ушли или уходят.

"Это связано с повышенными рисками, с недоступностью некоторых инструментов. С одной стороны, нам очень жалко, что какие-то инструменты становятся недоступны, и это то, на чем строились бизнес-модели многих участников рынка. Но мне кажется, совершенно очевидно на горизонте нескольких лет, что мы не сможем давать возможность на нашем рынке инвесторам инвестировать во все бумаги, которые были возможны раньше. Инфраструктурные риски с точки зрения инвестиций в те же американские ценные бумаги - они несопоставимо высоки стали. На мой взгляд, совершенно очевидно, что в течение нескольких лет инвестиции в такие ценные бумаги должны сходить практически на нет, по крайней мере в нашей инфраструктуре. С этим какая-то часть денег российских инвесторов тоже будет уходить", - сказал он.

Одновременно с этим, отметил Чебесков, усиливается конкуренция с инструментами, которые могут предложить российским инвесторам брокеры и УК в соседних странах.

"Мы понимаем, что многие российские резиденты открыли огромное количество иностранных счетов, такое количество, которого у них никогда не было. Многие это делают для того, чтобы просто совершать туристические поездки за границу. Открывают счет в Армении, Казахстане. Но мы же понимаем, что состоятельных людей всегда начинают обрабатывать сейлзы в этих банках, предлагать различные инвестиционные продукты. И они таким образом выманивают, по сути, клиентов у российских брокеров, управляющих компаний. И это та конкуренция. которая значительно усилилась. Раньше вывести деньги из страны не каждый мог позволить, риски и так далее, он ничего не понимал, а сейчас становится более натуральным для многих это сделать", - пояснил он.

При этом Чебесков не считает целесообразным существенно субсидировать развитие российского рынка, считает, что нужно сосредоточиться на точечном стимулировании долгосрочного инвестирования.

"Мы понимаем, что полностью субсидировать любой рынок - это неэффективно, это искажает рынок. Мы это видим и по рынку ипотеки, когда огромные бюджетные деньги идут на субсидии, это очень сильно исказило ипотечный рынок, цены не достигали такого уровня уже давно, и также дифференциал между первичным и вторичным рынком тоже достиг максимума, ну и сама выдача ипотечных кредитов тоже. А там 80-90% всего ипотечного рынка - это программы субсидрования, это, конечно, неправильно. Поэтому с точки зрения стимулов, мы смотрим на точечные стимулы, которые должны с точки зрения государства формировать правильное поведение на рынке. Мы пришли к тому, что с учетом ограниченных ресурсов надо это стимулирование обратить на долгосрочные инвестиции. Это стимулирование денег, которые вкладывают в долгосрочные инструменты, будь то инструменты брокерского обслуживания, управляющих компаний, пенсионных фондов, страховых компаний, для нас это все будет одинаково, главное, чтобы это были инвестиции на долгий срок", - сказал глава департамента.

Чебесков также напомнил о ситуации с обменом заблокированными активами. "Надеюсь, к концу года будут созданы законодательные условия, чтобы иметь возможность обменивать заблокированные активы наших инвесторов - физлиц с активами инвесторов из недружественных стран. Мы сами никаких переговоров не ведем, это лишь создание законодательных условий для этого", - отметил он.