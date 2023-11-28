Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей, говорится в судебной картотеке.

20 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба".

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" в 2019 году хлорорганикой и сбоем в поставках. Трубопроводная монополия тогда отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по предложению "Роснефти", чтобы обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

Загрязнение нефти хлорорганическими соединениями выявили на Мозырском НПЗ в Белоруссии 18 апреля 2019 года. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Источником загрязнения нефти был назван пункт приема в Самарской области.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд рублей. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.

"Транснефть" 31 августа 2023 года подала к "Роснефти" новый иск на 4,8 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы, который планировал предварительное заседание по этому спору на 15 ноября, перенес его на 31 января 2024 года.