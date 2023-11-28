Годовая выручка "Росатома" в открытой части может составить 2,4 трлн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Росатом" в открытой части в 2023 году может составить 2,415 трлн рублей, говорится в презентации гендиректора компании Алексея Лихачева, показанной на "Примаковских чтениях".

Инвестиции в 2023 году прогнозируются на уровне 1,169 трлн рублей.

В июне официальное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Геннадия Сахарова сообщало, что инвестпрограмма ГК "Росатом" в 2023 году составит 1,4 трлн рублей, в 2024 г. - вырастет до 1,8 трлн рублей.

О планах превышения целевой выручки уровня в 2 трлн рублей также ранее сообщало корпоративное издание со ссылкой на директора департамента стратегического управления компании Игоря Ермакова. "Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 трлн рублей. На горизонте пары лет мы выйдем на 3 трлн, и цель в 4 трлн (к 2030 году) уже вполне достижимая", - сказал Ермаков на отраслевой конференции.

Выручка госкорпорации в 2022 году превысила 1,7 трлн рублей, "собственные" инвестиции - свыше 1 трлн рублей. На ближайшие десять лет компания оценивала свой "атомный заказ" в 15 трлн рублей, из которых 6 трлн рублей придутся на производство высокотехнологичного оборудования.