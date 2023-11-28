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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Беглов призвал перевести часть петербуржцев на удаленку из-за непогоды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов проводит экстренное совещание членов правительства Петербурга в связи с сильным снегопадом, который начался накануне, призывает работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, сообщает Смольный во вторник.

"За прошедшие сутки высота снежного покрова в северной столице достигла 15,5 см, и снег продолжает идти. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников ручного труда. Было вывезено около 8 тыс. кубометров снега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на уборку дворов вышли более 3,5 тыс. дворников районных жилищных агентств и порядка тысячи механизаторов.

Специалисты Горэлектротранса контролируют состояние трамвайных путей, прочищают разворотные трамвайные кольца.

"Губернатор потребовал от дорожных и коммунальных служб особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в северной столице почти на сутки был объявлен "желтый" уровень опасности.

Аэропорт "Пулково" отменил несколько рейсов в Петербург из-за метеоусловий.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Александр Беглов Петербург
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