Ураганный ветер привел к задержке пассажирских поездов на Кубани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожники ликвидируют последствия ураганного ветра в Краснодарском крае, задержаны пассажирские поезда, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

"Из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба ОАО РЖД сообщает, что "выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо, Лоо - Дагомыс в Краснодарском крае".

"В настоящее время задержки составляют около 2 часов", - добавили в РЖД.

Пресс-служба сочинского аэропорта сообщает, что направлявшиеся в Сочи самолеты, ушли на запасные аэродромы: "восемь - в Минводы, один - Владикавказ и еще один - в Махачкалу".

Администрации Сочи информирует, что оперативные службы города расчищают автодороги от упавших деревьев.

"26 ноября вследствие сильных ливней и ветра в Сочи повалено около 30 деревьев", - говорится в релизе.

"Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок частично затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября пройдет комплекс гидрометеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.