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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

США ввели санкции против восьми граждан КНДР и одной организации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - США в четверг ввели санкции против одного юридического лица и восьми граждан Северной Кореи, проживающих за рубежом, сообщило Министерство финансов.

Согласно сообщению министерства, в санкционный список внесены кибергруппа Kimsuky и граждане КНДР, которые способствовали уклонению от санкций для поддержки программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения.

В частности, Kimsuky попала в список за сбор разведданных для поддержки стратегических целей Севера.

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"Хотя Kimsuky в первую очередь занимается сбором разведывательных данных, ее кампании по кибершпионажу напрямую поддерживают стратегические и ядерные амбиции КНДР", - заявили в министерстве.

Среди восьми граждан КНДР, попавших под санкции, были Кан Ген Ир и Ли Сон Ир, которые, согласно сообщению, являются базирующимися в Иране представителями компании Green Pine.

По данным министерства, компания Green Pine специализируется на производстве морских военных судов и вооружений и предоставляла техническую помощь и оружие иранским фирмам, связанным с обороной.

По данным ведомства, санкции были введены в координации с Южной Кореей, Японией и Австралией.

"Санкции США нацелены на целый ряд видов деятельности, включая незаконные закупки, получение доходов, вредоносную киберактивность и распространение оружия", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать субъектов, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР, и работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить КНДР средств для продвижения ее дестабилизирующих ракетных программ и программ создания оружия массового уничтожения", - добавили в ведомстве.

КНДР Пхеньян США
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