Евросоюз осудил запуск Северной Кореей спутника

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз решительно осуждает запуск КНДР 21 ноября военного спутника с использованием технологии баллистических ракет, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Это представляет собой явную угрозу международному миру и безопасности и является вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих подобные запуски. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, ведущие к эскалации военной напряженности в регионе", - говорится в документе, опубликованном в четверг в Брюсселе.

В нем указывается на крайнюю важность того, чтобы "все государства-члены ООН, особенно члены Совета Безопасности ООН, призвали КНДР возобновить конструктивный диалог со всеми сторонами и обеспечить полное выполнение санкций ООН с целью отказа КНДР от всего своего ядерного оружия, других вооружений массового уничтожения, программ баллистических ракет и существующих ядерных программ полностью, поддающимся проверке и необратимым образом и прекратить всю связанную с этим деятельность".

"В этом контексте ЕС призывает КНДР и Россию воздерживаться от любого обмена военной техникой, ракетными технологиями или боеприпасами и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко запрещают любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР", - сказано в заявлении Борреля от имени Европейского союза.

В нем также идет речь о "глубокой обеспокоенности" ЕС "по поводу углубления военного сотрудничества между Россией и КНДР".

Пхеньян объявил 21 ноября, что ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.