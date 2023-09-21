Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В РФ могут продлить нормы об ограничении прав "недружественных" иностранцев в значимых компаниях

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действие норм, которые позволяют ограничивать права "недружественных" иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых компаний, предлагается продлить до конца 2025 года.

Соответствующий законопроект №444871-8 внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

В 2022 году в российское законодательство были включены нормы, которые позволяют до конца 2024 года приостанавливать корпоративные права "недружественных" иностранных совладельцев российских значимых компаний. К последним были отнесены организации с лицензиями на пользование недрами или владеющие объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в РФ, если их акции не торгуются на бирже, а акционеров - не более 50.

Внесенный в Госдуму законопроект продлевает возможность поражения иностранных совладельцев в правах до конца 2025 года. Это, как и прежде, будет возможно по решению суда, если "недружественные" совладельцы мешают нормальному функционированию компании, например, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года публично заявили о прекращении ее работы в России, расторгли значимые договоры, уволили более трети сотрудников и т. п.

Ограничения включают запрет на участие в собраниях акционеров и участников ООО, получение дивидендов, распределение прибыли, распоряжение акциями и долями.

Эти правила не распространяется на организации, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции.

Госдума Сергей Гаврилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Закупок зерна в госфонд в России в этом году не будет

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 30%, максимума с 2003 года

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

В Минфине допустили закрепление взноса для сделок "на выход" на уровне 15%

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });