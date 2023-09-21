В РФ могут продлить нормы об ограничении прав "недружественных" иностранцев в значимых компаниях

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действие норм, которые позволяют ограничивать права "недружественных" иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых компаний, предлагается продлить до конца 2025 года.

Соответствующий законопроект №444871-8 внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

В 2022 году в российское законодательство были включены нормы, которые позволяют до конца 2024 года приостанавливать корпоративные права "недружественных" иностранных совладельцев российских значимых компаний. К последним были отнесены организации с лицензиями на пользование недрами или владеющие объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в РФ, если их акции не торгуются на бирже, а акционеров - не более 50.

Внесенный в Госдуму законопроект продлевает возможность поражения иностранных совладельцев в правах до конца 2025 года. Это, как и прежде, будет возможно по решению суда, если "недружественные" совладельцы мешают нормальному функционированию компании, например, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года публично заявили о прекращении ее работы в России, расторгли значимые договоры, уволили более трети сотрудников и т. п.

Ограничения включают запрет на участие в собраниях акционеров и участников ООО, получение дивидендов, распределение прибыли, распоряжение акциями и долями.

Эти правила не распространяется на организации, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции.