Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое до 19 тысяч по стране

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество работников в России, находящихся в простое, за 2023 год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания межведомственной рабочей группы по рынку труда. Ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Согласно ст. 72.2. Трудового Кодекса, простоем признается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

"Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% - с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени за год снизилось более чем на 76% - с 71 тысячи до 17 тысяч человек", - сказала Голикова.

По ее данным, рост реальной заработной платы за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7%.

"По итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты", - отметила вице-премьер.

Она напомнила, что с 1 января 2024 года на 18,5% повышен минимальный размер оплаты труда до 19 242 рублей, что затронуло почти 5 млн россиян.