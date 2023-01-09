РФ продлила запрет на экспорт риса на I полугодие 2023 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия продлила запрет на экспорт риса и рисовой крупы на первое полугодие 2023 года.

Соответствующее постановление правительства было подписано 30 декабря 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации. В нем указано, что запрет будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года включительно. Он распространяется на вывоз риса (код 1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и рисовой крупы (код 1103 19 500 0). Поставки этой продукции в страны ЕАЭС не ограничиваются.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Это ограничение действовало по 31 декабря 2022 года включительно. Эта мера была направлена на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Опасения были вызваны апрельской аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в стране), в результате чего производство риса в РФ снизилось до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Это первый показатель ниже 1 млн тонн за последние годы. В 2020 году было собрано 1 млн 141,8 тыс. тонн, в 2019 году - 1 млн 098,7 тыс. тонн.

До аварии на гидроузле урожай 2022 года прогнозировался на уровне 1,1 млн тонн.