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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Развлекательные телепередачи в новогоднюю ночь будут смотреть 11% россиян

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Праздничные развлекательные программы в новогоднюю ночь по телевидению собираются смотреть 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что чаще всех новогодние огоньки собираются смотреть женщины и сограждане от 45 лет - по 14% респондентов соответственно.

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Согласно опросу, включать новогодние программы просто для фона, создания настроения, будут 33% россиян.

Не собираются смотреть новогодние телепрограммы 45% респондентов.

Оставшиеся 11% сограждан пока не решили, как проведут время.

Опрос был проведен 28 ноября - 1 декабря 2023 года среди 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население, России, в 456 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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