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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Ущерб от шторма в Крыму вырос до 1,35 млрд руб.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Предварительно ущерб, нанесенный сильным штормом в Крыму, оценивается властями в 1,35 млрд рублей, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"По состоянию на текущее время и в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1,349 млрд рублей. (В частности - ИФ), по информации муниципальных образований, - 802,6 млн рублей, из них 250 млн - по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе", - сказал Константинов на заседании регионального парламента.

Он отметил, что ситуация для республики продолжает оставаться "крайне сложной".

На утро среды в Крыму, сообщил Константинов, отключены 63 высоковольтных линий напряжением 10 кВ (за ночь их количество выросло из-за сильных порывов ветра) и 917 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения находится 43 734 человека, 44 социально значимых объекта, отключены пять котельных, подающих тепло в пять многоквартирных домов и 35 соцобъектов, частично не подается вода в 116 населенных пунктах.

Он добавил, что на территории Крыма сейчас затоплено 159 частных и два многоквартирных дома, упало 2325 деревьев (из них уже убрано 1176).

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введен в 15 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма.

Во вторник руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев предварительно оценил ущерб от шторма в республике в 490 млн рублей, добавив, что он существенно вырастет после окончательного сбора информации.

Крым Бахчисарай
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