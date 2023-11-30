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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб от сильнейшего шторма в Крыму предварительно оценивается в 39,7 млрд рублей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Сергей Садаклиев.

"Работы (по восстановлению - ИФ) продолжаются, сил и средств достаточно", - сказал Садаклиев в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МЧС Крыма.

В среду утром председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предварительно оценил ущерб республике от шторма в 1,35 млрд рублей.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Крыму начался сильнейший за всю историю метеонаблюдений шторм. Ураганный ветер в порывах достигал 40 м/с. Без света на пике стихии осталось около полумиллиона крымчан, об отсутствии водоснабжения из-за обесточивания насосных станций сообщали руководители нескольких муниципальных образований. В МЧС сообщили, что больше всего пострадали Евпатория, город Саки и Сакский район на западе Крыма.

Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах Крыма, пострадавших в результате шторма. Позже их число выросло до 15, а в четверг премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале написал, что их число увеличилось до 17.

Крым МЧС РФ
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