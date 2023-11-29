"Примаковские чтения". "Глобальный Юг": будущая сила и сегодняшние проблемы

На завершающей сессии "Примаковских чтений" обсуждалось, что представляет собой "Глобальный Юг" и какие трудности ему предстоит преодолеть

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Заключительная сессия IX Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" была посвящена проблемам "Глобального Юга". Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

"Глобальный Юг" - это идеалистическое понятие?

Открывая сессию, модератор, ректор МГИМО академик Анатолий Толкунов отметил, что подъем "Глобального Юга" - это один из главных мегатрендов международных отношений, причем еще недавно разговоры об этом были в виде неких интеллектуальных упражнений. Но за несколько лет в мире произошли такие орбитальные изменения, что сегодня "Глобальный Юг" звучит на очень многих международных площадках. И это уже не абстракция, а конкретное проявление мировой политики.

Все больше стран "Глобального Юга" стремятся утвердить свою субъектность. Они настроены не на выживание, а на занятие в формирующемся миропорядке своего выгодного места, несмотря на развивающуюся конкуренцию. И в мире, где удельный вес западных стран возрастает, конечно, страны Юга оказались в зоне пересечения интересов. Это влияет и на расклад сил в сфере региональной безопасности, в сфере мировой энергетики и глобального расклада сил в целом.

Он отметил далее, что поворот российской политики в сторону Востока не означает, что это поворот от Запада вообще. В Москве прекрасно понимают, что постзападный мир не означает незападный, но движение на Восток - это попытка качественно отцентровать российскую политику и сделать ее более сбалансированной, прагматичной. Он предложил Панкадж Сарану, главе группы советников Совета национальной безопасности Индии, высказать свое мнение о том, насколько "Глобальный Юг" может выступать единым фронтом, чтобы отстаивать свои интересы. Или это пока идеалистическое понятие?

Четкого определения понятия нет

Панкадж Сарану: Четкого определения понятия "Глобальный Юг" пока нет. И пока непонятно, кто является главным игроком или главными игроками. Но можно сказать, что существуют определенные инкарнации: это и Движение неприсоединения, и развивающийся мир и так далее. Это новая фраза, означающая развивающиеся рынки, развивающиеся экономики. Найти точное понятие и определить, что это такое, пока еще рановато. Такой реальности пока не существует.

Корр.: Панкадж Сарану сказал далее, что надо принимать во внимание необходимость объединения усилий для решения проблем передачи технологий, для борьбы с климатическими явлениями, проведения мероприятий в рамках "зеленой" повестки. Всего этого требует жизнь.

Проблема долговых обязательств - одна из важнейших

Корр.: Глава группы советников Совета национальной безопасности Индии высказал серьезные опасения в связи с наличием у многих стран проблемы долговых обязательств.

Панкадж Сарану: Именно эта проблема, безусловно, ухудшает ситуацию на "Глобальном Юге". Неспособность многих стран решить вопрос с долговыми обязательствами - это проблема, это важная проблема. В ее решении играет значительную роль географическое противостояние. Естественно, с этой проблемой связана и проблема недостатка еды в некоторых странах. Но решение всех их осложняется тем, что страны "Глобального Юга" не участвуют в принятии решений крупными державами, то есть они не участвуют в архитектуре глобального управления. Пока неизвестно, когда голос "Глобального Юга" будет услышан. Я лично не думаю, что все это придет сразу. Будут естественные проблемы.

Будут ли Индия и Китай бороться за конкуренцию в "Глобальном Юге"? Да, скорее всего, будут. Приведет ли это к многополярному миру? Конечно, приведет. Но "Глобальный Юг" все же движется вперед, и мир, безусловно, будет фрагментарным. И одновременно с этим мы сможем бросить вызов таким крупным супердержавам как США.

Корр.: Советник остановился на проблеме взаимоотношений Китая и США. Он отметил, что многие проблемы "исходят из конкуренции" между этими странами. По его мнению, "Китай не является частью решения проблемы мироустройства, но он все чаще сам становится частью этой проблемы, а не ее решением".

Долговая проблема во многом связана с Китаем

Корр.: На проблеме долга остановил свое внимание бывший посол Индии в Российской Федерации Венкаташ Варма. Он отметил, что 64 страны мира имеют проблемы с долговыми обязательствами.

Венкаташ Варма: Я рад, что Россия помогает многим странам решить эту проблему. Она определена и в документах Международного валютного фонда, и Всемирного банка. И все большее количество стран заявляют, что проблема долгов во многом связана с Китаем. Сейчас, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, именно этот вопрос стоит более остро.

В какой-то степени Китай также вызывает эти проблемы. Не так остро, как МВФ, но, тем не менее, это касается и его. К сожалению, надо констатировать, что международные принимающие решения организации исключают развивающиеся страны из этого процесса. Это касается и Совета безопасности ООН, и других органов ООН.

Корр.: Представитель Бангладеш, бывший посол этой республики в России Сайфул Хок высказал огромную благодарность России и, в частности, "Росатому" за то, что его республика смогла войти в мировой ядерный энергетический клуб. "Росатом", сказал он, успешно строит атомную электростанцию в Бангладеш.

В качестве проблем, волнующих его республику, Сайфул Хок назвал проблему поднимающего свой голос исламского фундаментализма. По его мнению, это происходит с помощью Соединенных Штатов. Если исламский фундаментализм "сможет поднять голову в республике", то это станет проблемой не только Бангладеш, но и Индии, а, соответственно, и всего остального мира.

Важнейший фактор - формирование новых глобальных цепочек стоимости

Корр.: Директор ИМЭМО имени Примакова Федор Войтоловский в своем выступлении подчеркнул, что "когда мы говорим о той системе международных отношений, в которых "Глобальный Юг" приобретает все большее звучание, то необходимо видеть две параллельно развивающиеся тенденции".

Войтоловский: Одна из них - это формирование полицентричности, о которой много здесь говорили, это видно в сфере международных отношений, это видно в сфере развития мировой экономики. А с другой стороны, есть тенденция к формированию внутри этого возникающего на наших глазах миропорядка новой биполярности: между Китаем и США.

Если мы посмотрим на предшествующий миропорядок, то после того, как стабилизировалось противоборство между Советским Союзом и Соединенными Штатами, стало понятно, что есть силы и страны, которые вышли из колониальной зависимости, а некоторые обрели новую экономическую мощь. Стало понятно, что не все они хотят встраиваться в эту биполярную систему, а хотят иметь свой голос.

Сейчас существуют два экономических гиганта - Китай и США. У них проблемы. Помимо них в мире есть две противоборствующие в международно-политическом аспекте силы, и есть противостояние России и Запада. И если мы посмотрим на объективные тенденции, на мировую экономику, то мы увидим, что Индия станет к 2030 году четвертой экономикой мира, а к 2040 году может стать третьей. Развивается Бразилия и другие страны. Таким образом, возникает совсем другая экономика, и, соответственно, совсем другой миропорядок.

Важнейший фактор, который будет влиять и на отношения стран Запада, и на возможности развития стран "Глобального Юга", - это то, как будут формироваться глобальные цепочки стоимости, как они будут распределяться, и как будет развиваться система международного распределения труда.

Если мы посмотрим на 70-80-е годы, то увидим, что большинство этих цепочек все-таки формировались странами Запада, сначала внутри Запада, затем в глобальных масштабах, и страны "Глобального Юга" были готовы вовлекаться в любые роли, получать инвестиции, получать доступ к этим цепочкам и так далее.

На наших глазах за последние полтора десятилетия появились транснациональные компании из ведущих и развивающихся стран, из Индии, России, Бразилии, Китая, который, конечно, играет ведущую роль. Эти новые транснациональные компании, которые представляют уже не Запад, формируют совершенно новую систему координат в мировой экономике. Тем самым они существенно трансформируют мировую систему разделения труда.

А есть ли среди нас "львы"?

Корр.: После выступления представителей Индии, Бангладеш, России и других один из находящихся в зале участников форума - это был директор Центра исследовательских проблем в Ташкенте - обратился к послу Варма. Он сказал, что на недавней конференции в Китае руководитель одного из исследовательских центров из Намибии высказал интересную метафору: все наши проблемы "исходят не из нехватки денег, не из нехватки технологий, а проблемы "Глобального Юга" заключаются в том, что "историю зебр пишут львы, и, историю взаимоотношений между львами и зебрами также, к сожалению, пишут львы, и мы до сих пор живем в этой парадигме".

В этой связи он задал послу вопрос: приведет ли процесс деглобализации к формированию нового миропорядка, к созданию многополярного мира, и приведет ли этот процесс к тому, что "Глобальный Юг" научится говорить о себе и для себя "языком зебр, а не львов"?

Варма: Нам необходимо контролировать процесс деглобализации более позитивным и гуманным способом. Если мы будем объединены и будем совершенно четко понимать стоящие перед нами цели, то мы можем принимать участие в глобальном обсуждении всех проблем. Можно продвигать наше мнение силой, тогда это будет негативно, а можно путем спокойного обсуждения и создания новых структурных организаций и движений обеспечить спокойный переход к мультиполярному миру. Я так отвечу на проблему "зебр и львов".

Мы прекрасно знаем всех "львов", но надо ответить и на другой вопрос, сидит ли этот "лев" среди нас? Если да, то тогда он станет таким же "львом", как и другие "львы". Он испортится. Мы должны четко понимать, что это может произойти, и потому мы должны быть осторожными в отношении этих "львов". Только таким образом мы сможем защищать наши интересы. И тогда "львы" не смогут писать нашу историю.