"Примаковские чтения". Китай и США: конфронтация или взаимозависимость?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В конце первого дня работы IX международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" одна из сессий была посвящена отношению Китая и США. Тема звучала так: "Китай - США: соперничество, взаимозависимость, глобальный контекст".

Что такое хорошо и что такое плохо

Открывая сессию, модератор - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что отношения между этими двумя странами – это "ключевой вопрос международных отношений и современной геополитики".

Первым было предоставлено слово директору Института мировой экономики и политики китайской академии общественных наук Чжан Юйянь. Китайский профессор поставил вопрос: "То, что Китай догоняет США, это хорошо или плохо? Люди во всем мире, говоря о Китае и США, называют слова "биполярность", "конфронтация", "соперничество". Но я думаю, что приближение Китая к США, то, что Китай догоняет США, это не совсем хорошо.

Этот факт приводит Китай и США к жесткой конкуренции, и даже ведет к конфронтации друг с другом. Сейчас специалисты не только в Китае, но и во всем мире, все больше говорят и думают о конкуренции и о конфронтации между двумя странами. Я думаю, что большинство китайских ученых полагает, что этот феномен, эта конкуренция либо конфронтация, или взаимозависимость происходят от изменения представлений с американской стороны. Американские ученые, аналитики и политики представляют Китай как стремящийся бросить вызов доминированию и гегемонии США, считая, что Китай будет переформировывать мировой порядок. С таким направлением мышления в конце концов постепенно экономическая логика была заменена политической логикой. Это означает, что международное разделение труда, направление и распределение ресурсов уже больше не основаны на анализе затрат и выгоды, а делаются с учетом соперничества и исходя из позиции, чтобы враг пострадал больше. И последствия таких мнений и представлений сказываются на торговле. Мировая экономика от этого работает хуже".

Он отметил, что Китай, чтобы избежать всяких рисков, стремится строить экономику "открытого мира" не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Китай стремится, по его мнению, показать, что перспектива параллелей, производственных систем, стандартов рынков не будет неизбежной. Он подчеркнул, что это и есть китайское понимание того, что такое биполярность или параллельность.

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Следующим выступавшим был почетный профессор факультета политических наук Колумбийского университета США Роберт Легвольд. Профессор остановился в своей речи на вопросе, что будет означать холодная война между Китаем и США для этих стран и для всего мира, и что нужно делать, чтобы избежать этого.

Что будет означать холодная война между Китаем и США?

Профессор Колумбийского университета отметил, что "США сейчас рассматривают Китай в качестве серьезной угрозы с военной точки зрения, а также обращают внимание на политизацию экономических отношений. США считают угрозой их безопасности развитие технологической конкуренции, что в конечном итоге превращает взаимные отношения в стратегическую конкуренцию. Чтобы не конкурировать, продолжал он, необходимо создавать другую альтернативу".

Он отметил, что Китай и США один и тот же фактор видят по-разному. К сожалению, и Китай, и США работают по системе "все для себя и ничего для противника".

Выступавший пришел таким образом к выводу, что "холодная война" между Китаем и США приведет к ухудшению ситуации, потому что она может поменять или изменить всю международную систему - институты, структуры, экономику, финансовые потоки - и создать зоны конфликтов. И поэтому серьезная экономическая война между нашими двумя странами, подчеркнул он, скажется на всей мировой экономике.

По его мнению, в результате такой холодной войны все международные организации и объединения "безусловно, разобьются на лоскутные одеяла". Вот к чему приведет "холодная война" между Китаем и США.

Выступавший выразил опасение, если к "холодной войне" между Китаем и США подключится и Россия, то это приведет к непредсказуемым последствиям.

Китай и США по-разному понимают нормальность в отношениях

Директор Института социального развития Европы и Азии при исследовательском центре развития государственного совета КНР Ли Юнцюань отметил, что отношения между Китаем и США сегодня в очень сложном положении. Это происходит, подчеркнул он, "не потому, что Китай проводит антиамериканскую политику – наоборот, Китай все время старается наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами, просто обе стороны по-разному понимают эту нормальность".

"А именно в этом, - подчеркнул он, - и состоит ключевая проблема между двумя странами. Дело в том, что США не могут уважать ключевые основные интересы Китая".

Он подчеркнул далее, что "Китай считает, что его надо уважать, а США не могут это делать". Для Америки проблема, отметил он далее, что китайско-американские отношения в области экономики быстро развиваются. Если в начале проведения реформы в Китае взаимный товарооборот был всего 5 млрд долларов, то сейчас он достиг цифры 700. При этом главная жалоба со стороны США – это их дисбаланс. По его мнению, этот дисбаланс мог бы быть давно устранен, если бы США чуть-чуть облегчили экспорт Китаю наукоемкой продукции. Но в последние годы этот дисбаланс, продолжал он, уже не главная проблема в отношениях между двумя странами. Главное, что США пытаются сдерживать развитие Китая. К тому же Китай, продолжал он, озабочен тем фактом, что США стремятся активно влиять на регионы вокруг него.

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Модератор этой сессии Сергей Рябков отметил, что он согласен с выступавшим в том, что именно отсутствие готовности принимать в расчет законные интересы других стран проявляется при разных администрациях США с разной степенью интенсивности. Он подчеркнул также, что при разных администрациях проявляются "эксцессы", как он назвал попытки оказать разного рода нажим и давление на правительства других государств. И Китай при этом, подчеркнул он, не исключение. Рябков разделил точку зрения выступавшего о том, что Вашингтон прилагает значительные усилия для переформатирования в своих интересах геополитического ландшафта во многих регионах, в том числе и в непосредственной близости к Китаю и России.

Конкуренция моделей и источников роста

По мнению исполняющего обязанности директора Института США и Канады РАН имени Арбатова Сергея Кислицына, американо-китайская конкуренция будет одним из двигателей глобальной трансформации. "Вместе с тем, - подчеркнул он, - это не значит, что она приведет к какому-то прекращению процесса глобализации". Несмотря на все сложности, в том числе и санкции, сама по себе глобализация "необходима как для развития экономики США, так и для экономики Китая", считает докладчик.

Однако эта глобализация, продолжал он, будет выглядеть иначе в обозримой перспективе. Он отметил, что формирование новых блоков будет не по типу времен "холодной войны" между СССР и США, они "будут скорее характеризоваться различием стандартов проектов и прав допуска к ним".

Говоря о проблемах Китая, докладчик отметил, что у него присутствует "с одной стороны, избыток рабочей силы, а с другой – избыток мощностей, и это приводит к необходимости наращивания кредитования третьих стран и финансирования крупных структурных проектов в различных областях, в том числе и в энергетике. Это и способствует обеспечению роста китайской экономики. Китай участвует в финансировании проектов и в тех странах, где низкий уровень дохода, к которым кстати американский капитал ранее не испытывал серьезный интерес. Но теперь сотрудничество этих стран с Китаем означает, что они попадают в сферу китайского влияния, и, с американской точки зрения, с этим нужно что-то делать".

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Следующим выступавшим был заместитель директора по научной работе ИМЭМО имени Примакова Александр Ломанов. Он остановился в своем выступлении на анализе оптимистичных ожиданий Китая, что следующие 10-15 лет станут решающими в отношениях с США, и потом все проблемы будут решены. Профессор отметил, что перспектива "холодной войны" между Китаем и США "становится все более и более осязаемой".

Перспектива "холодной войны" между Китаем и США осязаема

Китай, по его мнению, до середины 70-х годов был идеологизированной страной, а сейчас он от этого отошел. "Но когда мы говорим, что между Китаем и США "слабая и несерьезная идеологическая конфронтация, то это не так. Американцы, например, Си Цзинпина считают не только марксистом, но даже и ленинистом". Они объясняют это тем, что Китай является "централизованным ленинистским государством, что несовместимо с западной демократией". Отсюда возникает важнейшая проблема, подчеркнул он: "возможно ли равенство, равноправный уважительный диалог в сфере ценностей и в сфере идеологии?". По его мнению, "шансов на это становится все меньше".

Говоря о взаимозависимости экономик, докладчик подчеркнул, что "на примере антироссийских санкций мы видим, что взаимозависимость может стать оружием, но его можно применить только однажды, если исходить из того, что ваш оппонент слабее и что вы сможете тем самым нанести ему сокрушительный удар. Не исключено, что США в будущем попробуют использовать этот последний момент и нанести мощнейший удар неядерного толка, который, по мнению США, сможет покачнуть китайскую экономику, расшатать внутренние социальные условия Китая. Поэтому сейчас мы можем говорить, что последствия возможного введения санкций по типу антироссийских станут глубочайшим сотрясением для всей мировой экономики".

Стратегическая независимость Европы – конец гегемонии США

После выступлений были ответы на вопросы. Заслуживает интереса одна тема, которая не поднималась в докладах – это "о роли Евросоюза в китайско-американских отношениях". Ли Юньцуань отметил, что "если США хотят оставить за собой статус сверхдержавы, то ни Россия, ни Китай в этом им не помеха. Даже если бы удалось восстановить Советский Союз, то корень вопроса все равно лежал бы не в нем. Но если Европа осуществит планы достичь стратегической независимости, вот тогда будет конец гегемонии США. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки понимают, что бороться с таким европейским стремлением можно лишь одним способом – создать Европе врага".