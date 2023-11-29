Минсельхоз обдумает возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз, чтобы увеличить предложение продукции птицеводства на внутреннем рынке, может рассмотреть вопрос об обнулении пошлин на импорт яиц.

"Планируется рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на куриные яйца сроком на шесть месяцев", - сообщило ведомство.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение установить тарифную льготу на поставки отдельных видов мяса домашних кур.

Минсельхоз отмечает, что в условиях значительного роста спроса повышаются цены на продукцию птицеводства. Поэтому подготовлены меры, направленные на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте. Кроме того, с 1 декабря 2023 года будут расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.

"Ведется совместная работа с Минпромторгом по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице", - сообщает Минсельхоз. При этом ведомство напоминает, что в настоящее время ФАС проводит проверки производителей яиц и мяса кур и вместе с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйца.

"Принимаемые меры позволят сохранить доступность птицеводческой продукции для потребителей", - уверены в ведомстве.