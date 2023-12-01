Птицеводы РФ выступили против дополнительных мер по импорту яиц

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Птицеводы РФ выступают против принятия дополнительных мер по активизации импорта яиц в страну и ограничений их экспорта.

"Пополнение наших ресурсов яиц происходит только за счет импорта из Белоруссии. Это уже давно сложившееся взаимодействие. Если ставить вопрос о дополнительном импорте из третьих стран, то мы, конечно, категорически против этого, нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами", - заявила заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова на конференции "Агротренды России 2023-2024" в пятницу в Москве.

Как сообщалось, Минсельхоз на этой неделе заявил, что планирует рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на куриные яйца на полгода. Ведомство также предлагало ввести на полгода запрет на экспорт яиц.

"У нас достаточно устойчивый экспорт яиц, он небольшой, составляется всего лишь 1% от объема производства", - сообщила Степанов. К примеру, в Монголию яйца поставляют компании, которые расположены в логистической доступности. "Эти связи складывались годами, и сейчас, если они будут нарушены, предприятия понесут серьезные убытки, потому что трудно будет вернуться на рынок, с которого ушли", - сказала она, добавив, что объемы, поставляемые в Монголию, трудно будет реализовать на внутреннем рынке, так как в этих регионах он достаточно насыщен.

Говоря о ценовой ситуации на рынке Степанова заявила, что рост цен на яйца в последние месяцы во многом обусловлен высоким потребительским спросом. "Сезонность формирования цен, которая вызывает вопросы каждый год, наложилась на повышенный спрос со стороны населения, - сказала она. - Средняя отпускная цена за четыре месяца в этом году была ниже прошлого года. За май-сентябрь снижение в годовом выражении также было. За десять месяцев прирост отпускных цен составил всего около 9%".

Как заявила Степанова, ценовая ситуация на рынке яиц во многом спровоцирована и торговыми сетями. "Мы два или три года с Минпромторгом решаем вопрос о заключении контрактов, в которых будет предусмотрена и цена, и объемы, что позволит производителям выстраивать свою стратегию. Но, к сожалению, большинство предприятий остается без таких контрактов", - сказала она.

По ее словам, повышенный спрос требует увеличения производства. "Но та ситуация, в которой развивалась отрасль в последние годы, не создала потенциала, который смог бы этот повышенный спрос обеспечивать", - считает она.

Вместе с тем Степанова подчеркнула, что падения производства яиц в этом году не будет. "Мы выйдем на уровень прошлого года, и такая же стабильная ситуация, мы уверены, будет складываться и в 2024 году", - заявила она.

По данным Росстата, в 2022 году РФ произвела 46,1 млрд штук яиц, что на 2,7% больше, чем в 2021 году.