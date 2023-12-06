ЦИК создал рабочую группу для проверки документов выдвиженцев в президенты РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление о создании рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, которые будут предоставлять в комиссию кандидаты при проведении выборов президента в 2024 году.

"ЦИК РФ постановляет: создать рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий в ЦИК РФ при проведении выборов президента РФ в составе согласно приложению", - говорится в постановлении.

Также комиссия утвердила положение о рабочей группе по информационным спорам и другим вопросам информационного обеспечения президентских выборов. Региональным избиркомам ЦИК рекомендовал образовать такие рабочие группы при проведении предстоящей избирательной кампании.

Ранее Центризбирком утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента. Комиссия также утвердила перечень документов, представляемых в комиссию кандидатами на предстоящих выборах.

Проведение выборов президента планируется в России в марте 2024 года. Сенатор Андрей Клишас сообщил 6 декабря, что Совету Федерации предложат назначить выборы на 17 марта.