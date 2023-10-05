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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

ЦК протестирует новую ГАС "Выборы" и системы ДЭГ в октябре-ноябре

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Общероссийская тренировка действующих в стране избиркомомов по использованию платформы ГАС "Выборы", программно-технического комплекса дистанционного голосования и тестирование отдельных подсистем и компонентов новой цифровой платформы - ГАС "Выборы" 2.0 пройдет с 9 октября по 29 ноября.

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Такое постановление 5 октября принял Центризибрком России.

Общероссийская тренировка пройдет в три этапа: подготовительный - с 9 по 31 октября; основной - с 1 ноября по 24 ноября с днями голосования с 15 по 17 ноября, а также заключительный - с 27 по 29 ноября.

"Тренировку такую мы проводим в первый раз. Такая мощная тренировка с привлечением большого количества модных информационных систем: ГАС "Выборы", Цифровая платформа, ПТК ДЭГ, Единый портал государственных услуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также различные периферийные устройства, тоже не менее мощные. Первый раз мы это делаем, конфигурация очень сложная, поэтому задачи очень серьезные решаем в течение этой тренировки",- сказал на заседании руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук.

По его словам, на подготовительном этапе будет проведено обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров о работе с новым ПО цифровой платформы и другим софтом, а также проведение перечня исходных данных, разработка сценария, который будет "непростым, сложным", а также регламента обмена информации и ввода данных в цифровую платформу. В ходе основного этапа - планируется подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, а также трехдневное голосование с использованием текущей версии ГАС "Выборы" 1.3.1, ПТК ДЭГ и Цифровой платформы - ГАС "Выборы" 2.0.

"У нас есть две главные задачи в ходе выполнения основного этапа общероссийской тренировки. Первая и главная - провести реальные нагрузочные испытания Цифровой платформы, её полное тестирование. В ходе работы, порядка 3 тыс. системных администраторов одновременно в нашей централизованной базе данных, мы хотим реально посмотреть, на что способна наша цифровая платформа решить их и так далее",- сказал Сокольчук.

По итогам проведения общероссийской тренировки ФЦИ доложит ЦИК о готовности текущей версии государственной автоматизированной системы - ГАС "Выборы" 1.3.1 в полном объеме к проведению выборов, а ПАО "Ростелеком" как разработчик и министерство цифрового развития доложат о результатах тестирования ПТК ДЭГ.

По результатам тестирования Цифровой платформы - ГАС "Выборы" 2.0 также будут подготовлены предложения ЦИК. "Мы должны доложить предложения о переводе цифровой платформы в режим опытной эксплуатации. Далее мы посмотрим, какие нормативые акты надо издать для того, чтобы пользоваться цифровой платформой",- сказал Сокольчук.

В ноябре 2020 года председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным говорила, что к 2022 году в России должна быть создана цифровая платформа, которая придет на смену государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы".

ДЭГ Ростелеком Центризбирком Элла Памфилова Александр Сокольчук ГАС Выборы
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