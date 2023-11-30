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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Pinterest оштрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Миллионные штрафы за это нарушение также получили Snapchat и Freelancer

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал три популярные иностранные компании виновными в совершении повторного административного правонарушения, связанного с отказами локализовать данные россиян на территории страны.

"В отношении компании Freelancer International Pty Limited судом назначен административный штраф в размере 3 млн рублей, Snap Inc. (владелец мессенджера Snapchat - ИФ) - 9 млн рублей, компании Pinterest Inc. назначен штраф в размере 12 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Организации признаны виновными в повторном нарушении оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. (ч.9 ст.13.11 КоАП РФ).

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

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