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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Производство красной икры в РФ за 10 месяцев выросло более чем в два раза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Производство натуральной красной икры в РФ за 10 месяцев этого года составило 34,7 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,8 тыс. тонн). Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС".

Такой рост объясняется успешной лососевой путиной, которая в этом году стала второй (609 тыс. тонн) после рекордного вылова в 2018 году (676 тыс. тонн).

Лидерами по производству натуральной лососевой икры, как и в прошлом году, остаются Камчатский край и Сахалинская область. На них приходится более 50% общего объема.

В то же время, по данным Россельхознадзора, производство имитированной красной икры за 10 месяцев снизилось до 718 тонн с 1,7 тыс. тонн годом ранее. Основными производителями такой икры являются компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Владимирской области.

Производство структурированной икры лососевых пород рыб остается практически на том же уровне, что и в прошлом году. За 10 месяцев выработана 761 тонна против 748 тонн год назад. Такая икра выпускается в Камчатском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Новосибирской области.

Как сообщалось, для изготовления имитированной икры используют морские водоросли и животный белок, а также ряд пищевых добавок. Структурированная икра содержит икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой. Для этого используют комплекс пищевых добавок, которые должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.

В преддверии новогодних праздников Россельхознадзор просит потребителей обращать внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям вводить себя в заблуждение. Как отмечается, такие производители называют "икрой" икорное рыбное изделие, которое содержит неизвестное количество химических пищевых добавок.

Россельхознадзор Камчатский край Сахалинская область
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