Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. метров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где площадь увеличилась до 4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил об увеличении площади пожара до 3 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг. Угрозы распространения огня на жилые объекты пока нет.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.