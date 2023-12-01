Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. метров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где площадь увеличилась до 4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Площадь пожара в Ростове-на-Дону составляет 4 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил об увеличении площади пожара до 3 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг. Угрозы распространения огня на жилые объекты пока нет.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.

МЧС РФ Ростове-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря

Разблокировка карты "Тройка" для поездок на МЦД станет платной в Москве с 1 декабря

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Произошел пожар на рынке в Ростове-на-Дону на площади до 1,5 тыс. кв. метров

Что произошло за день: четверг, 30 ноября

Перевалка грузов в основных черноморских портах РФ возобновлена после непогоды

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });