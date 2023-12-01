Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован в 6:02 по Москве", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39 по Москве. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. За несколько часов огонь распространился с 1 тыс. до 4 тыс. кв. метров. В 00:55 по Москве было объявлено о локализации возгорания на 4 тыс. кв. метров, в 01:15 по Москве - ликвидация открытого горения.