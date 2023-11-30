Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тыс. кв. метров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась в два раза и достигла 3 тыс. кв. метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Городские спасатели оказывают помощь в ликвидации пожара на вещевом рынке "Темерник". Площадь пожара в настоящее время составила 3 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг", - написал Логвиненко в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что угрозы распространения огня на жилые объекты в настоящее время нет.

Экипажи ДПС дежурят в районе рынка, сообщили "Интерфаксу" в госавтоинспекции Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает семь экипажей ДПС.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в 20:39. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.