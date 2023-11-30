Крымчане получат компенсации от 10 тыс. рублей за ущерб от шторма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате шторма, получат компенсации в зависимости от степени ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Те, у кого нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники домов и жилых помещений в многоквартирных домах.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в минувшее воскресенье. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Один человек погиб. Власти ввели в наиболее пострадавших муниципалитетах режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составляет 39,7 млрд рублей.