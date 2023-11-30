Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Крымчане получат компенсации от 10 тыс. рублей за ущерб от шторма

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Жители Крыма, чье имущество пострадало в результате шторма, получат компенсации в зависимости от степени ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Жители Крыма, имущество которых пострадало в результате стихии, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Те, у кого нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники домов и жилых помещений в многоквартирных домах.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в минувшее воскресенье. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Один человек погиб. Власти ввели в наиболее пострадавших муниципалитетах режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составляет 39,7 млрд рублей.

Шторм в Сочи

10
Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Госзакупки зерна в интервенционный фонд начнутся 11 декабря

ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его в России

ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его в России

Apple оштрафована на 12 млн руб. за повторный отказ от локализации данных

ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов

ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });