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Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

В программу будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы будет введено с 2024 года, в рамках него работодатели будут заключать договоры с медорганизациями для проведения диспансеризации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими", - сказала Голикова, выступая на открытии конгресса "Национальное здравоохранение - 2023".

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Она уточнила, что диспансерное наблюдение может быть организовано работодателем как с помощью внутренней медорганизации, так и сторонней, с которой будет заключен договор. "Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора", - сказала Голикова.

Она отметила что в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

"Вы знаете, что Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. И для нас семья - это не просто родители и дети в этой семье. Для нас семья - это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова
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