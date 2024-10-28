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Минздрав рассчитывает охватить диспансеризацией в 2024 году 70% россиян

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минздрав планирует охватить более 102 млн россиян (около 70% населения страны) в рамках программы диспансеризации и профилактики в 2024 году, заявил на конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение 2024" замглавы ведомства Евгений Камкин.

"В 2023 году программа диспансеризации и профилактики охватила более 73,8 млн человек. План текущего года будет самый амбициозный - это более 102 млн человек, или 70% от численности населения. При условии выполнения такого плана по диспансеризации и профосмотрам мы будем сопоставимы с развитыми странами мира с точки зрения отзыва населения на призывы пройти профилактические осмотры и диспансеризацию", - сказал он.

Замминистра отметил, что в 2023 году "охват пациентов с болезнями системы кровообращения диспансерным наблюдением составил 86,6%".

Евгений Камкин Минздрав
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