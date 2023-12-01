Путин обсуждает с членами Совета безопасности технологический суверенитет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Участники оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсуждают вклад технологического суверенитета в обеспечение безопасности страны.

"Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос, а именно - как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны", - заявил Путин в начале совещания.

Затем он передал слово для доклада первому вице-премьеру Андрею Белоусову.