Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Путин обсуждает с членами Совета безопасности технологический суверенитет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Участники оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсуждают вклад технологического суверенитета в обеспечение безопасности страны.

"Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос, а именно - как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны", - заявил Путин в начале совещания.

Затем он передал слово для доклада первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Владимир Путин Андрей Белоусов Совет безопасности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Около 30 тыс. новых случаев ВИЧ выявлено в РФ за первые шесть месяцев 2023 г.

Около 30 тыс. новых случаев ВИЧ выявлено в РФ за первые шесть месяцев 2023 г.

Гергиева представили коллективу Большого театра как гендиректора

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек

Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Пять человек погибли в результате урагана в Крыму

Журналистке Курмашевой продлили арест в Казани

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });