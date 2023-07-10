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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Мишустин исключил возврат промышленности к импортным технологиям

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская промышленность больше не будет опираться на импортные технологии, она должна выпускать собственную высокотехнологичную продукцию, заявил на "Иннопроме-2023" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы - с опорой на импорт иностранных технологий - уже не будет", - сказа он на стратегической сессии выставки.

По его словам, будущее России за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом. Мишустин добавил, что это требует принципиально новых подходов и иного уровня взаимодействия науки, производства и государства.

Глава правительства напомнил, что не так давно была утверждена концепция технологического развития страны. Она призвана дать мощный импульс реализации таких ключевых направлений, как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, судо- и авиастроение.

"Среди других сфер - создание газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий и лекарств. Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее десяти с гарантированным финансированием на весь срок реализации", - заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо повысить устойчивость производственной сферы в новых условиях и максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры.

Михаил Мишустин
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