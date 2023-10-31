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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, но дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновывать.

"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", - заявил Патрушев на выездном совещании в Томске.

"Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета (в том числе в региональном разрезе)", - сказал Патрушев.

Он отметил, что "отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".

Николай Патрушев Совбез РФ
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