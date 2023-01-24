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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Герасимов назвал угрозой военной безопасности РФ стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Причиной корректировки плана развития Вооруженных сил РФ стало стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины для ведения гибридной войны против России, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"План утверждается президентом Российской Федерации и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности Российской Федерации. На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны", - сказал Герасимов в интервью сайту aif.ru.

"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии министерства обороны", - сообщил Герасимов.

"Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии", - заявил он.

"Основная цель этой работы - обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", - сказал Герасимов.

17 января Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в рамках работы в группировке войск в зоне специальной военной операции на Украине провел совещание, посвященное увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

Шойгу тогда заявил, что изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ будут проведены в 2023-2026 годах.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - сказал Шойгу, как сообщало Минобороны РФ 17 января.

По словам Шойгу, предстоит "сформировать армейский корпус в республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте".

Шойгу тогда заявил, что будет усилена боевая составляющая Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Валерий Герасимов ВС РФ
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