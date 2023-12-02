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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:08

Лихачев и Гросси договорились о проведении консультаций в начале 2024 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций в первых месяцах 2024 года, сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом" в субботу.

2 декабря "на полях" Климатической конференции ООН (COP 28) в Дубае состоялась встреча Лихачева и Гросси, на которой они обсудили вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.

"Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - приводится в сообщении по итогам встречи.

Помимо этого, глава "Росатома" выразил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению "мирного атома" как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу на этом треке.

Как добавили в госкорпорации, "Россия присоединилась к заявлению Агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке".

COP 28 (Conference of the Parties) проходит в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.

Росатом Алексей Лихачев МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС COP 28
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