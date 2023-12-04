РКН оштрафовал шесть компаний за нарушения требований закона "о самоконтроле"

Это Google, TikTok, Telegram, Twitch, Pinterest и Likee

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор за три месяца выписал 14 протоколов в отношении социальных сетей за неисполнение требований о самоконтроле, по шести из них вынесено решение о штрафах в отношении Google, TikTok, Telegram, Twitch, Pinterest и Likee, говорится в сообщении ведомства.

"За нарушение требований закона "о самоконтроле" Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы: Pinterest (900 тысяч рублей), Twitch (900 тысяч рублей), Google (900 тысяч рублей), TikTok (750 тысяч рублей) Telegram (900 тысяч рублей) и Likee (800 тысяч рублей)", - сообщает РКН.

Еще восемь протоколов ожидают рассмотрения в суде, добавили в ведомстве.

Нарушения связаны с тем, что иностранные соцсети "не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования ведомства".

В РКН напомнили, что закон "о самоконтроле" (ст. 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей: осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе, говорится в сообщении.

Изменения в КоАП, по которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона "о самоконтроле"", вступили в силу с 1 сентября 2023 года.