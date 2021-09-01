РКН счел "абсолютным злом" десятки тысяч противоправных материалов в сети

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре назвали абсолютным злом десятки тысяч противоправных материалов, размещенных в интернет-пространстве, которые несут серьезные риски для детской психики: детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

"Ежегодно Роскомнадзор выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, являющихся абсолютным злом и несущих серьезные риски для детской психики: детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время в РФ более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями интернета.

"Задача государства - оградить граждан, в первую очередь детей и подростков от противоправной информации, уберечь их от нападок и травли, научить бережно относиться к своим персональным данным. Российское законодательство создает правовые основы регулирования интернет-пространства, делая его более безопасным для детей и подростков", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что Роскомнадзор приветствует создание российского "Альянса по защите детей в цифровой среде" и готов оказать поддержку его участникам.

"Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса. Приветствуем включение в работу по защите детей в цифровой среде новых участников. Саморегулирование отрасли позволит еще эффективнее противостоять угрозам, направленным на самых незащищенных пользователей интернета", - заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что в текущем году в РФ вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который возлагает на них обязанность самостоятельно выявлять и удалять зловредный контент, опасный для детей и подростков.

В среду крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту.

В рамках хартии создан "Альянс по защите детей в цифровой среде", участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".